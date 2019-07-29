Российские войска РХБЗ выступят на китайской технике в конкурсе «Безопасная среда» в КНР

В конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр стал известен порядок, в котором будут выступать команды. Сегодня состоялась жеребьевка, наша сборная выступит во вторых заездах. Вместе с российскими танкистами на старт выйдут представители Китая, Армении и Киргизии. На предварительном этапе каждая команда проведет индивидуальные гонки с боевыми стрельбами.

Всего на полигоне Алабино в этом году будут соревноваться представители 25 стран. Все они уже ознакомились с российскими Т-72 Б3, на которых предстоит вести борьбу.

Обкатка боевых машин идет сейчас и в Китае. Там пройдет сразу четыре конкурса, среди которых «Суворовский натиск». Все участники выйдут на старт на БМП-2 местной сборки.

Бойцы из 12 стран принимают китайские машины и вооружение для соревнований. Многие участники привыкли к технике российской, а теперь им придется переучиваться на китайскую. Ну а наши, как всегда, почти везде со своим. Но в некоторых конкурсах все-таки решили испытать технику КНР.

Боевые машины меняют флаги. Например, одна машина китайского производства теперь будет на службе армии Зимбабве. Так решил жребий. Конечно, только на время Армейских игр.

А вот команда из Белоруссии привыкла ездить на наших БМД-2. На этих машинах ездят и в иранской армии, но им тоже придется освоить китайскую технику.

Но если в конкурсе «Суворовский натиск» наши мотострелки используют российскую технику, то войска РХБЗ в конкурсе «Безопасная среда» решили использовать машину радиационной, химической и биологической разведки китайского производства.

А что касается экипировки, то российская команда приняла решение пользоваться только отечественной. И средствами защиты дыхания, и средствами защиты кожи. Это принципиальный момент, кстати, не запрещенный условиями конкурса.

Техника разбредается по боксам. Остаются считаные дни для того, чтобы освоиться на полигонах. И конечно, освоить новую, непривычную технику.

Телеканал «Звезда» и сайт «Звезды» будут вести прямую трансляцию Армейских игр в Китае.