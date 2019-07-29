Любовь вдребезги: фанат Земфиры «изувечил» автомобиль певицы

Неизвестный разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры. Инцидент произошел в минувшую пятницу напротив дома артистки на Фрунзенской набережной. На следующий день Земфира Рамазанова обратилась в полицию с заявлением о краже автомобиля Mercedes Benz.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель столицы в возрасте 36 лет. Этим поступком он хотел привлечь к себе внимание певицы.

В настоящее время подозреваемый задержан, ведется следствие, сообщает сайт «Комсомольской правды». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и истинные мотивы произошедшего.