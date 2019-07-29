Российский МИД призвал отдыхающих на Сицилии к осторожности из-за вулкана Этна
Самый большой действующий вулкан Европы проснулся 14 июля и уже несколько раз выбросил в атмосферу пылевой столб высотой в несколько километров.
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Вулкан Этна на востоке итальянской Сицилии вновь набирает активность и в российском внешнеполитическом ведомстве выпустили рекомендации для туристов, которые сейчас находятся на острове.
Отдыхающих просят учитывать, что из-за повышенного уровня опасности там возможны ограничения в движении транспорта и изменения в расписании авиарейсов.
Самый высокий действующий вулкан Европы проснулся еще 14 июля. Тепловые камеры зафиксировали фонтаны раскаленной лавы, взрывы, выбросы пепла и даже землетрясения. Извержения Этны уже послужили поводом к закрытию международного аэропорта Катании.