Российский МИД призвал отдыхающих на Сицилии к осторожности из-за вулкана Этна

Вулкан Этна на востоке итальянской Сицилии вновь набирает активность и в российском внешнеполитическом ведомстве выпустили рекомендации для туристов, которые сейчас находятся на острове.

Отдыхающих просят учитывать, что из-за повышенного уровня опасности там возможны ограничения в движении транспорта и изменения в расписании авиарейсов.

Самый высокий действующий вулкан Европы проснулся еще 14 июля. Тепловые камеры зафиксировали фонтаны раскаленной лавы, взрывы, выбросы пепла и даже землетрясения. Извержения Этны уже послужили поводом к закрытию международного аэропорта Катании.