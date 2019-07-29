Губернатор Красноярского края назвал бессмысленной борьбу с лесными пожарами

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе встречи с участниками молодежного форума «Бирюса» прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в регионе.

По словам главы региона, территории делятся на две категории: зону контроля и зону охраны. В первой из них «пожары по определению не тушатся», отметил Усс.

Он также добавил, что пожары в зоне контроля чаще всего возникают из-за «грозовой активности» и такая ситуация существовала «и 100, и 200, и 300, и 500 лет тому назад».

«Вот если у нас зимой в холодную погоду возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее применительно и к пожарам в зоне контроля, а именно в тех местах, где пожары по определению не тушатся», - заявил Усс. Ролик с фрагментом его выступления был опубликован на YouTube.

Глава края также добавил, что проблема не правительстве, которое не тушит пожары, «а в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то, возможно, даже и вредно».

Ранее стало известно, что в Красноярском крае площадь природных пожаров выросла за последние сутки на 38 тысяч гектаров. В общей сложности сейчас отмечено 94 лесных пожара. Всего в регионах СФО зарегистрировали 232 очага на общей площади около 1,603 миллиона гектаров.

В МЧС в свою очередь заявили, что угрозы от пожаров населенным пунктам и объектам экономики в Сибири нет. Также в ведомстве отметили, что в ближайшее время будут приложены все усилия для ликвидации возгораний.

«Главой МЧС принято решение об увеличении группировки, в первую очередь группировки Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Речь идет о Рослесхозе, силах субъектов РФ и МЧС. МЧС будет усиливать как наземную, так и воздушную группировку, составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей», - заявил замглавы МЧС Александр Чуприян.

Он добавил, что пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов пожаров, причем их площадь увеличивается.