Путин призвал главу ФАС взять под контроль рост тарифов в регионах

Рост тарифов в российских регионах стал главной темой разговора президента РФ Владимира Путина с главой Федеральной антимонопольной службы. В ходе беседы с Игорем Артемьевым российский лидер обсудил самые актуальные вопросы деятельности надзорного ведомства.

«Хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, - это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России. Прошу обратить на это особое внимание», - заявил Путин.

Глава ФАС отметил, что согласно распоряжению правительства РФ запрещено изменять тарифы ЖКХ выше, чем это установлено кабмином. В тех случаях, когда тариф признается экономически необоснованным и его необходимо повысить, потребуется согласие Федеральной антимонопольной службы, подчеркнул Артемьев.

Также Путин обсудил с руководителем антимонопольной службы планы по развитию конкуренции в стране. Ранее правительство РФ приняло 17 отраслевых программ по развитию конкуренции, и каждый губернатор подписал распоряжение о ее развитии на вверенной ему территории, напомнил президент.

Данная инициатива направлена на повышение эффективности экономики, производительности труда, снижение потребительских цен и многое другое, отметил президент.

Артемьев доложил Путину о принимаемых мерах по борьбе с картелями. Сегодня ФАС оценивает вред от ценовых сговоров в различных коммерческих структурах примерно в 2% от ВВП.

При этом самые «засоренные» картелями отрасли - фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. В настоящее время возбуждено 15 уголовных дел, фигуранты некоторых из них получили реальные сроки лишения свободы, подвел итог глава ФАС.