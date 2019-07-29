В Грузии подсчитали ущерб из-за запрета на полеты в РФ

Запрет на авиасообщение между Россией и Грузией принес грузинской авиакомпании Georgian Airways ущерб примерно в 25 милионов долларов. Об этом сообщает авиаперевозчик 29 июля.

Грузинская компания оказалась в трудном финансовом положении, так как ей пришлось вернуть порядка 80% уже реализованных билетов.

«Резко сократилось число желающих приобрести билеты, из-за чего авиакомпания понесла ущерб примерно в 25 миллионов долларов», - говорится в сообщении.

Руководство авиакомпании откликнулось на недавнее решение правительства Грузии по поводу стимуляции транзитных авиаперевозок из России в страну через Ереван. Georgian Airways осуществляет такие транзитные рейсы.

Кроме того, менеджмент авиаперевозчика обратился к грузинскому правительству с просьбой оказать финансовую помощь. Власти Грузии учли просьбу и поддержали компанию, пишет ТАСС.

Запрет на прямые перелеты в Россию из Грузии и наоборот вступил в силу 8 июля после того, как Тбилиси 20 июня захлестнули акции протестов. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.