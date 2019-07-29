Иранские СМИ опубликовали видео захвата британского танкера

Корпус стражей исламской революции распространил видео захвата британского танкера Stena Impero. На записи, опубликованной иранским новостным агентством Tasnim, видно, что рядом с кораблем идут катера под флагом Ирана, после чего военные КСИР высаживаются на корму танкера с вертолета, сопровождающего танкер.

Также на записи продемонстрированы переговоры иранских военных с экипажем корабля, который шел на помощь захваченному судну. КСИР предупредили британских моряков, что им не стоит вмешиваться в ситуацию и что танкер уже под их контролем.

«Это патрульный катер ВМС КСИР, не подвергайте свою жизнь опасности. Вам приказано не вмешиваться в проведение моей операции», - приводит телеканал слова иранского оператора, адресованные экипажу британского корабля.

Британский нефтяной танкер был задержан 19 июля в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции. Среди членов экипажа были в том числе трое российских граждан, которые до сих пор остаются на территории Ирана. Задержание судна произошло после того, как тот попытался скрыться с места столкновения с иранским рыболовецким судном и не реагировал на предупреждения КСИР.

В Британии резко осудили действия Тегерана, призвав к созданию общеевропейской миссии для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали США, Италия, Нидерланды и Франция. В МИД России представили концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.