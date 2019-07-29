Полиция обнаружила ребенка в подпольном собачьем приюте в Саратове

Сотрудники полиции в Саратове изъяли шестилетнюю девочку у матери, которая содержала в неволе более 30 животных. Об антисанитарных условиях, в которых проживал ребенок, стало известно после того, как местная зоозащитница Изабелла Фаизова опубликовала фотографии в соцсетях.

По словам зоозащитницы, у разводчицы изъяли 19 животных, среди которых были йорки, шпицы и другие породы, их щенков и метисов.

© Изабелла Фаизова, Facebook

«У нее осталось еще около десяти собак, с документами... У некоторых собак есть клеймо и документы. Возможно, часть животных была украдена», - написала она.

© Изабелла Фаизова, Facebook

Волонтеры уверены, что женщина психически нездорова, поскольку она могла выкупать или похищать животных. Также неизвестно, что она делала с собаками потом, поскольку многие животные оказались ранены или истощены.

© Изабелла Фаизова, Facebook

По данным «КП-Саратов», полиция изъяла шестилетнюю девочку по адресу: Железнодорожная, 83, и отправила в место временного содержания. Правоохранители выяснили, что семья несколько лет, до мая 2019 года, стояла на учете в полиции как неблагополучная.

© Изабелла Фаизова, Facebook

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. ГУ МВД по Саратовской области проведет проверку по данному факту.