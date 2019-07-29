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В Генштабе РФ раскрыли истинные цели США в нефтеносных регионах Сирии

Ян Брацкий
13:49 29.07.2019
Львиная доля доходов от контрабанды углеводородов идет на финансирование незаконных вооруженных формирований и разжигание ненависти к законному правительству Сирии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Anas Alkharboutli dpa, Globallookpress

Подготовленные США боевики намеренно уничтожают нефтегазовую инфраструктуру Сирии и устраивают теракты против правительственных войск. С таким заявлением выступил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на специальном брифинге.

По его словам, наиболее подготовленные диверсионные группы забрасываются вертолетами армии США на подконтрольные официальному Дамаску территории для дестабилизации обстановки. По данным российского Минобороны, боевики проходили подготовку в контролируемой Вашингтоном зоне Эт-Танф.

«Их задачами являются проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований. Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль», - заявил Рудской.

Кроме того, представитель Генштаба отметил, что американские структуры в Сирии заняты откровенным грабежом на принадлежащих законному правительству нефтяных объектах. Как отметил Рудской, на них отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний, которых в регионе уже более трех с половиной тысяч человек.

Значительная часть доходов от контрабанды нефти расходуется на содержание незаконных вооруженных формирований, подкуп глав арабских родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений.

В Минобороны РФ также выразили обеспокоенность постоянной «накачкой оружием» из США нестабильных регионов в Сирии.

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