Помпео рассказал почему его не захотели принять в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что был готов приехать в Тегеран для того, чтобы напрямую пообщаться с иранским народом, но его идею не поддержали. О возможности поехать в Исламскую республику политик заговорил в одном из интервью, когда начал рассуждать о том, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф может приезжать в США постоянно. При этом Помпео уточнил, что дипломат не «пользуется правом говорить свободно».

«Недавно я предложил поехать в Тегеран и поговорить непосредственно с иранским народом. Режим не принял мое предложение», - написал госсекретарь в своем Twitter.

Ранее Майк Помпео заявлял, что гибель хотя бы одного американского солдата повлечет к немедленному силовому ответу Тегерану со стороны Вашингтона. Госсекретарь озвучил угрозу после того, как США получили данные от разведки о якобы планируемом нападении со стороны подконтрольных Ирану сил на американских военнослужащих в регионе.