В партии Зеленского назвали «дебилами» противников Дня Победы

Прошедший в Верховную раду от партии Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если та решит отменить День Победы.

«Я проголосую против и спрошу: "Что ж вы за дебилы?" Пусть не празднуют, горюют», - сказал он.

Как депутат рассказал в интервью «Страна.ua», он задаст вопрос о дне, который называют Днем памяти и примирения, он поинтересуется, что конкретно нужно помнить и с кем примиряться. Так он отреагировал на идею Киева оставить в официальном календаре лишь дату 8 мая.

Бужанский добавил, что примиряться с современными жителями Германии украинцам нет необходимости, так как с ними жители Украины живут в мире.

Ранее Владимир Зеленский назвал 9 Мая Днем Благодарности, Днем Победы над нацизмом.

Напомним, с 2015 года украинский парламент принял закон «Про увековечение победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», согласно котором в стране теперь отмечают День памяти и примирения 8 мая, а 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.