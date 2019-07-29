Более 300 терактов с июня произошло на подконтрольных США территориях в Сирии

На подконтрольных США и коалиции территориях Заевфратья в Сирии в июне и июле произошло свыше 300 терактов, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

В общей сложности погибло 225 человек, еще порядка двухсот ранены.

«С 1 июня по 29 июля этого года на подконтрольных США и возглавляемой ими коалиции территориях Заевфратья зафиксировано свыше 300 террористических актов, в результате которых убито 205 и ранено 154 бойца союзных Вашингтону «Сирийских демократических сил», погибло 20 и получило ранения 16 мирных жителей», - сказал он.

Также в Минобороны добавили, что инструкторы США проводят подготовку крупнейшего вооруженного формирования «Магавир Ас-Сура», отмечается также переброска боевиков в юго-западной части зоны дислокации в Идлибе. Общая численность боевиков достигает двух тысяч семисот человек.

Прошедшие подготовку диверсионные группы направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии, отмечает Рудской. Нахождение таких групп замечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль.

В свою очередь российские и турецкие военные вместе принимают меры по выявлению и уничтожению огневых средств боевиков, техники и боеприпасов, добавил Рудской. В качестве примера он назвал удары по позициям группировки, которая собиралась выпустить реактивные снаряды по населенному пункту на севере провинции Хама. Также была предотвращена попытка массированных атак террористов в провинции Идлиб.

«Российская авиация поражает в Сирии только заранее разведанные цели, все удары носят исключительно прицельный и точечный характер», - заключил Рудской.

Ранее в командовании западной группировки заявили о гибели 1,3 тысяч мирных жителей в результате ударов коалиции США по борьбе с группировкой «Исламское государство»*. По данным военных, коалиция нанесла 34 514 ударов в период с августа 2014 года по конец июня 2019 года. В декабре 2018 года администрация Дональда Трампа объявила о выводе своих войск, однако американские военные до сих пор остаются в Сирии, где на пересечении важных транзитных путей создали военную базу.

*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещена в РФ