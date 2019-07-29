Аршанский водопад в Бурятии превратился в бурную горную реку
Из-за дождей водопад в Аршане теперь больше напоминает полноводную горную реку.
© Видео: koyot.club, Instagram © Фото: koyot.club, Instagram
Знаменитый водопад в поселке Аршан в Бурятии превратился в бурлящую горную реку.
Туристический клуб «Койот» опубликовал впечатляющие кадры, на которых запечатлен водопад после наводнения. В последние дни по всей республике выпало большое количество осадков. В результате этого водопад наполнился водой и стал напоминать реку.
На кадрах видно, что вода несет небольшую лестницу, которую поток снес где-то выше по течению.
«Аршанский водопад сегодня...» - говорится в сообщении турклуба.
В паблике «Весь Улан-Удэ» пользователи назвали видео «Полный Кынгыргец» - от названия горной речки Кынгырга.
Ранее сообщалось, что в южной части Бурятии реки вышли из берегов и в районе населенных пунктов Утата и Далахай начался подмыв дороги.