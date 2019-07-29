Аршанский водопад в Бурятии превратился в бурную горную реку

Знаменитый водопад в поселке Аршан в Бурятии превратился в бурлящую горную реку.

Туристический клуб «Койот» опубликовал впечатляющие кадры, на которых запечатлен водопад после наводнения. В последние дни по всей республике выпало большое количество осадков. В результате этого водопад наполнился водой и стал напоминать реку.

На кадрах видно, что вода несет небольшую лестницу, которую поток снес где-то выше по течению.

«Аршанский водопад сегодня...» - говорится в сообщении турклуба.

В паблике «Весь Улан-Удэ» пользователи назвали видео «Полный Кынгыргец» - от названия горной речки Кынгырга.

Ранее сообщалось, что в южной части Бурятии реки вышли из берегов и в районе населенных пунктов Утата и Далахай начался подмыв дороги.