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Минобороны РФ: американские ЧВК разграбляют нефтяные месторождения в Заевфратье

Александр Пешков
12:40 29.07.2019
Американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье.
Минобороны РФ: американские ЧВК разграбляют нефтяные месторождения в Заевфратье
© Фото: Benjamin Hiller, ZUMAPRESS.com Globallookpress

Помимо подготовки боевиков, американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.

«В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает три с половиной тысячи человек», - сказал Рудской.   

По его словам, организована добыча и продажа сирийской нефти с месторождений Конако, Эль-Омар и Танак, расположенных на восточном берегу Евфрата. Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти.

«Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии», - добавил Рудской.

Он подчеркнул, что значительная часть доходов от контрабанды углеводородов расходуется на содержание незаконных вооруженных формирований, подкуп шейхов арабских родоплеменных союзов и разжигание антиправительственных настроений.

«Вся эта деятельность американских ЧВК осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции. По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ*», - сказал Рудской.

Рудской заявил, что значительную озабоченность вызывают и непрекращающиеся поставки Соединенными Штатами в Заевфратье вооружений и военной техники. В обмен на помощь в контрабанде нефти США «накачивают оружием» как курдские, так и арабские формирования, которые затем применяют его друг против друга.

«Все это лишь усугубляет обстановку в истерзанном войной регионе», - отметил Рудской.

*ИГИЛ - террористическая группировка, запрещена в РФ

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