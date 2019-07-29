В Генштабе сообщили о наращивании американского контингента ЧВК в Сирии

США нарастили до 3,5 тысячи сотрудников частных военных компаний на нефтяных месторождениях в Сирии. Об этом на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, американские ЧВК добывают и продают сирийскую нефть с месторождений Конако, Эль-Омар и Танак, которые расположены на восточном берегу Евфрата. Кроме того, по данным Генштаба РФ, в регионе функционирует криминальная схема трансграничных поставок черного золота.

«Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии», - сказал Рудской.

Он также добавил, что американские ЧВК ведут свою деятельность под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции.

Как пояснил Рудской, по сути, частные военные компании представляют собой контрабандный бизнес, отобранный США у запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.