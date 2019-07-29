Названы страны с самым доступным бензином

Эксперты составили рейтинг 33 европейских государств, в котором определялись страны по количеству бензина, которое могут себе позволить жители на среднюю зарплату.

По данным рейтинга стран Европы по доступности топлива для населения, подготовленного для РИА Новости, жители Люксембурга могут купить больше всего топлива на свои среднемесячные доходы (2,9 тысячи литров бензина), а меньше всего - украинцы (279 литров). Несмотря на то что бензин на Украине - один из самых доступных в Европе, население не может себе его позволить в больших объемах из-за низких зарплат.

Отмечается, что при составлении списка была использована статистика по ценам на 95-й бензин на начало июля, а изменения рассчитывались в национальной валюте.

На второй строчке оказалась Норвегия, жители которой могут позволить себе 2,2 тысячи литров топлива. В Австрии, Ирландии и Британии жителям удастся купить более 1,9 тысячи литров бензина. Россия оказалась на 16-м месте рейтинга с 927 литрами топлива.

На последних строчках расположились Латвия, Белоруссия, Болгария и Румыния. Люди, живущие в этих странах, могут приобрести до 560 литров топлива.