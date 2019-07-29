SANA: международная коалиция нанесла авиаудар по населенному пункту Эз-Зер в Сирии

Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по населенному пункту Эз-Зер в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, в результате взрывов погибли один военный Сирийской арабской армии, еще порядка семи получили ранения.

Также сообщается о погибших среди мирного населения, их число не уточняется, передает агентство SANA.

Ранее, в 2018 году, ВВС США нанесли авиаудары по домам мирных жителей в населенном пункте ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГИЛ*. В декабре 2018 года в администрации президента страны Дональда Трампа объявили о выводе своих войск из Сирии, однако до сих пор там остаются американские военные и проводятся отдельные локальные операции.

*ИГИЛ - террористическая группировка, запрещена в РФ