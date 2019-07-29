В Приамурье затопило Норский заповедник: животные и растения под угрозой

В результате наводнения в Амурской области затопило Норский заповедник в Селемджинском районе, животные в опасности.

Сотрудники заповедника опасаются, что из-за наводнения произойдет массовая гибель молодняка, так как спастись смогут лишь зрелые особи.

Как пишет «Амур. Инфо», были эвакуированы три научных сотрудника с находящегося в 133 километрах от Норска кордона заповедника. Эвакуацию проводили на катере - вода уже начала заливать крыши построек.

«Двадцать второе июля текущего года стало для нас трагичным днем. Еще никогда за всю историю существования этого заповедника не случалось таких наводнений», - сообщается в Instagram заповедника.

По словам работников, стихия нанесет большой урон растительности, а длительное затопление приведет к вытеснению воздуха из почвы, отравлению растений. В свою очередь гибель краснокнижных видов изменит среду обитания животных. В результате этого для восстановления лесных участков заповедника потребуется много лет.

Ранее сообщалось, что власти затопленной Амурской области попросили ввести режим ЧС федерального значения. По словам министра пожарной безопасности региона Алексея Венглинского, сумма ущерба от удара стихии может превысить 500 миллионов рублей.