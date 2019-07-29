В СНБО заявили о плохом состоянии ВПК Украины из-за коррупции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников.

Глава ведомства также отметил, что, даже несмотря на некоторые интересные наработки, в целом комплекс «в достаточно плохом состоянии».

«Из-за того, что в ВПК, "оборонке" были четко закрепленные частные интересы чиновников, сектор разваливался, то есть "оборонка" у нас разваливалась, не могла развиваться, не был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не содействовало развитию. Для страны, которая находится в войне, это недопустимо», - заявил Данилюк в интервью «24 каналу», добавив, что реформирование ВПК в настоящее время является ключевым приоритетом.

Для этого, пояснил Данилюк, он посещает заводы оборонной сферы с целью «собственными глазами увидеть потенциал и понять глубину проблемы».

В интервью телеканалу Данилюк также заявил о начале реформы Службы безопасности Украины, в частности об усилении контрразведывательной деятельности, но упразднении при этом экономического сектора.