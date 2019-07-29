За чистотой черноморской воды будут следить из космоса

Туристов в России будут заранее предупреждать о загрязнении Черного моря, для чего создадут специальный сервис. Методику разработали участники смены «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус».

О необходимости подобной работы специалисты заявили, оценив ежегодный объем канализационных стоков в акваторию моря. Осуществлять прогнозы специалисты будут на основе данных спутникового мониторинга.

«Ежегодно побережье Черного моря посещают миллионы туристов, которые и не подозревают, где сбрасываются канализационные стоки городов-курортов и как они влияют на море. Проявления этих стоков становятся заметны из космоса, что позволяет заранее предупреждать людей о загрязнении», - заявил директор отраслевого центра «Маринет» Александр Пинский.

На общедоступном сервисе будут публиковаться прогнозы того, какие места на побережье Черного моря в ближайшее время будут загрязнены. Уникальность данного сервиса, по словам его разработчиков, в том, что при его помощи можно будет и ознакомиться с текущей ситуацией, и даже получить точный прогноз, сообщает «360».

Новейшую методику уже опробовали на побережье Новороссийска и Анапы. Глава отраслевого центра отметил, что данный сервис может быть интересен не только отдыхающим, но и представителям туристических компаний, которые занимаются организацией пляжного отдыха на российском черноморском побережье.