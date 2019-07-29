Жители Геленджика передвигаются по улицам затопленного города вплавь: видео

Сильнейшие ливни затопили улицы курортного Геленджика, превратив их в настоящие реки. Очевидцы публикуют кадры, на которых видно, как по проезжей части плывут мебель и даже люди.

Одну женщину пришлось вытаскивать из воды случайным прохожим. Многие из них не могут устоять, так как бурные потоки дождевой воды буквально сбивают с ног. Несмотря на прогнозы синоптиков, которые обещают скорое возвращение солнца, непогода бушует на всей территории Кубани. Накануне дожди залили Сочи и Краснодар.

Ливневая канализация курортных городов оказалась не готова к такому количеству воды. Общественный транспорт работает с перебоями, автомобили не могут проехать по дорогам и глохнут посреди перекрестков. Многие жители и гости подтопленных городов передвигаются по их улицам и тротуарам на надувных матрасах.