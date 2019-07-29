Лесные пожары в Красноярском крае сняли с высоты птичьего полета

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась за сутки на 38 тысяч гектаров и составила более 986 тысяч гектаров. Об этом сообщили в Лесопожарном центре в Красноярске.

«На территории края действует лесных пожаров - 94, на общей площади 986 тысяч гектаров, в том числе в зоне контроля - 81, на площади 977 546 гектаров», - говорится в сообщении.

ФБУ «Авиалесоохрана» сняло лесные пожары с высоты птичьего полета.

По данным спасателей, угрозы населенным пунктам нет. Лес горит в труднодоступных районах - в Эвенкии, на Таймыре, в Богучанском, Кежемском, Енисейском и Абанском районах. На тушении возгорания работают 459 человек и десять единиц техники.

В настоящее время в Сибири и на Дальнем Востоке полыхает около трех миллионов гектаров леса. Возгорание наблюдается в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском краях, в Якутии, Бурятии и Ямало-Ненецком автономном округе, в Иркутской и Тюменской областях. В Казахстане было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе.