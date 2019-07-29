Майонез для Алибасова: продюсера предостерегли от нового отравления опасным чистящим средством

Один из пользователей Сети опубликовал фотографию химического средства, внешне напоминающего упаковку майонеза.

Чистящий крем с микрокристаллами является предметом бытовой химии. Визуально он похож на упаковку майонеза - как своей формой, так и цветом.

«Бари Каримович, Ваш выход!» - подписал пользователь фотографию.

Снимок был размещен на популярном сайте Pikabu.

В начале июня российский продюсер Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Он получил сильный ожог пищевода и несколько дней пролежал в коме.

Позже семья продюсера сообщила, что намерена подать иск в суд на производителя средства, так как на упаковке вещества не было ни слова о его опасности для человека.