Майонез для Алибасова: продюсера предостерегли от нового отравления опасным чистящим средством
Пользователь Сети опубликовал фотографию чистящего средства, внешне похожего на упаковку майонеза. Он напомнил о случае с продюсером Бари Алибасовым, перепутавшим жидкость для очистки труб с соком.
Один из пользователей Сети опубликовал фотографию химического средства, внешне напоминающего упаковку майонеза.
Чистящий крем с микрокристаллами является предметом бытовой химии. Визуально он похож на упаковку майонеза - как своей формой, так и цветом.
«Бари Каримович, Ваш выход!» - подписал пользователь фотографию.
Снимок был размещен на популярном сайте Pikabu.
В начале июня российский продюсер Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб, перепутав его с соком. Он получил сильный ожог пищевода и несколько дней пролежал в коме.
Позже семья продюсера сообщила, что намерена подать иск в суд на производителя средства, так как на упаковке вещества не было ни слова о его опасности для человека.