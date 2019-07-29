Новая оптическая иллюзия вызвала недоумение у пользователей Сети

В Сети набирает популярность очередная загадка с оптической иллюзией. На ресурсе Reddit было размещено фото с подростками, позирующими на камеру с черепахой. Снимок разлетелся по социальным сетям.

Далеко не всем пользователям удалось сразу понять, что снимок является черно-белым. Из-за разноцветной сетки, наложенной поверх фотографии, издалека кажется, будто все изображение цветное. И лишь при приближении снимка к глазам можно увидеть, что на самом деле фотография черно-белая.

При этом на всех пользователей оптическая иллюзия подействовала совершенно по-разному. Одни с первой же секунды увидели цветную сетку, другие же долго не могли разглядеть полосы на изображении, пока не прочитали комментарии с объяснениями.