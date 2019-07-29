Стали известны результаты жеребьевки «Танкового биатлона»
По сравнению с прошлым годом сборные разделены на два дивизиона согласно рейтингу 2018 года.
С 3 по 17 августа команды будут параллельно соревноваться, выделяя победителей в каждом дивизионе. По его итогам будет определена лучшая сборная в каждом из них.
Результаты жеребьевки:
Россия - красный танк во вторых заездах;
Китай - желтый танк во вторых заездах;
Белоруссия - красный танк в первых заездах;
Казахстан - синий танк в третьих заездах;
Азербайджан - синий танк в первых заездах;
Монголия - красный танк в третьих заездах;
Венесуэла - желтый танк в третьих заездах;
Иран - зеленый танк во вторых заездах;
Армения - желтый танк во вторых заездах;
Киргизия - синий танк во вторых заездах;
Сербия - зеленый танк в первых заездах;
Сирия - зеленый танк в третьих заездах.