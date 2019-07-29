Стали известны результаты жеребьевки «Танкового биатлона»

По сравнению с прошлым годом сборные разделены на два дивизиона согласно рейтингу 2018 года.

С 3 по 17 августа команды будут параллельно соревноваться, выделяя победителей в каждом дивизионе. По его итогам будет определена лучшая сборная в каждом из них.

Результаты жеребьевки:

Россия - красный танк во вторых заездах;

Китай - желтый танк во вторых заездах;

Белоруссия - красный танк в первых заездах;

Казахстан - синий танк в третьих заездах;

Азербайджан - синий танк в первых заездах;

Монголия - красный танк в третьих заездах;

Венесуэла - желтый танк в третьих заездах;

Иран - зеленый танк во вторых заездах;

Армения - желтый танк во вторых заездах;

Киргизия - синий танк во вторых заездах;

Сербия - зеленый танк в первых заездах;

Сирия - зеленый танк в третьих заездах.