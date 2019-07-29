Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «АрМИ-2019» ТЕГИ

Стали известны результаты жеребьевки «Танкового биатлона»

Александр Пешков
10:46 29.07.2019
В «Танковом биатлоне» в нынешнем году участвуют 25 стран.
Стали известны результаты жеребьевки «Танкового биатлона»

По сравнению с прошлым годом сборные разделены на два дивизиона согласно рейтингу 2018 года.

С 3 по 17 августа команды будут параллельно соревноваться, выделяя победителей в каждом дивизионе. По его итогам будет определена лучшая сборная в каждом из них.

Результаты жеребьевки:

Россия - красный танк во вторых заездах;
Китай - желтый танк во вторых заездах;
Белоруссия - красный танк в первых заездах;
Казахстан - синий танк в третьих заездах;
Азербайджан - синий танк в первых заездах;
Монголия - красный танк в третьих заездах;
Венесуэла - желтый танк в третьих заездах;
Иран - зеленый танк во вторых заездах;
Армения - желтый танк во вторых заездах;
Киргизия - синий танк во вторых заездах;
Сербия - зеленый танк в первых заездах;
Сирия - зеленый танк в третьих заездах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.07.2019, 09:04
В России может быть создан двигатель для сверхзвукового гражданского лайнера
Дата29.07.2019, 07:49
Подготовка к «АрМИ-2019»: более 200 команд примут участие в Играх
Дата28.07.2019, 21:54
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата27.07.2019, 06:28
Разработчик рассказал об испытаниях «летающего радара» А-100
Дата27.07.2019, 12:09
Специалисты показали найденные на дне Финского залива артефакты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
«АрМИ-2019»
10:46 В стране и мире
Стали известны результаты жеребьевки «Танкового биатлона»
07:49 Армия
Видео
Подготовка к «АрМИ-2019»: более 200 команд примут участие в Играх
00:26 В стране и мире
Более сотни команд-участниц прибыли на «АрМИ-2019»
11:25 Армия
Видео
Военные скачки: в Монголии впервые пройдет этап «АрМИ-2019»
11:15 Армия
Видео
В Индии для участия в «АрМИ-2019» собрались лучшие разведчики
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:59 В стране и мире
Паспорт Валерия Леонтьева выставили на продажу
11:25 В стране и мире
Видео
Жители Геленджика передвигаются по улицам затопленного города вплавь: видео
10:37 В стране и мире
Пилот ВМС США заявил, что видел замерзший на вершине Арарата Ноев ковчег
09:33 В стране и мире
На Украине анонсировали серьезную реформу СБУ
09:26 В стране и мире
Видео
Момент стрельбы на фестивале в Калифорнии попал на видео
События дня
События дня
«АрМИ-2019»
Парад ВМФ 2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Майонез для Алибасова: продюсера предостерегли от нового отравления опасным чистящим средством
Новая оптическая иллюзия вызвала недоумение у пользователей Сети
Видео
Все включено: принимающие ванну медведи попали на видео на Камчатке
Названы основные причины смертельных аварий на дорогах
В США умерла самая умная собака в мире
Видео
Медведь ворвался на рыбзавод и распугал персонал: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.