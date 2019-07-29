Все включено: принимающие ванну медведи попали на видео на Камчатке

Сотрудникам Кроноцкого заповедника на Камчатке удалось снять на видео медведей, которые принимают оздоровительные ванны в Долине гейзеров. Там для косолапых настоящий курорт, уверяют сотрудники заказника.

«Для людей Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике - это уникальная природная достопримечательность, а для медведей - настоящий спа-курорт. Озера с термальной водой, водные котлы и сочная подогретая теплой землей трава - что еще нужно для полноценного медвежьего отдыха?» - заявляют сотрудники заказника.

Кроноцкий биосферный заповедник расположен на востоке полуострова и включает в себя Долину гейзеров, несколько вулканов и озер. Здесь туристы могут наблюдать за дикими животными в их естественной среде обитания.

Кроме медведей, на территории заповедника водятся дикие северные олени, лисицы, горностаи, росомахи и другие животные.