В МО РФ назвали постановочными кадры последствий «авиаударов» ВКС РФ в Сирии

Со стороны террористов и обеспечивающих их деятельность организаций развязана дезинформационная кампания по дискредитации действий России в Идлибской зоне деэскалации. Утверждается, что российская авиация якобы наносит удары по мирным жителям и социально значимым объектам, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской.

«Все подобные голословные обвинения основаны на лжи псевдоспасателей из числа так называемых "Белых касок", многократно и с поличным уличенных в провокациях, изготовлении фальшивок и сотрудничестве с террористами», - сказал Рудской.

Рудской привел в пример сообщения, сделанные 22 июля базирующейся в Великобритании «Сирийской обсерваторией по правам человека», которая со ссылкой на так называемые «Белые каски» сообщила об ударах российских ВКС по рынку Аль-Халь и прилегающим жилым кварталам в городе Маарет-Ан-Нууман на территории провинции Идлиб. В результате якобы погибли десятки мирных жителей. К сожалению, данные обвинения цитировались отдельными европейскими средствами массовой информации и даже представителями руководства западных стран и отдельных международных гуманитарных организаций.

«Рынок, о котором идет речь, достаточно легко найти на карте города Маарет-Ан-Нууман. Обозначен он и на геокартах соответствующих интернет-сервисов. Еще раз хочу подчеркнуть, что российская авиация в данном районе 22 июля не применялась и там не летала», - сказал Рудской.

По его словам, для проверки сообщений о разрушении рынка в Маарет-Ан-Нууман 24 и 26 июля российские беспилотные летательные аппараты дважды провели съемку данного места и прилегающей территории. То есть после того, как по ним якобы были нанесены авиаудары.

«На кадрах, полученных средствами объективного контроля, полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений, которые должны были неизбежно появиться, если бы данный район действительно подвергся воздушным ударам с применением шести авиабомб», - подчеркнул Рудской.

Он также отметил, что это подтверждается и снимками российского космического аппарата, сделанными 25 июля 2019 года, и видеосъемкой, сделанной непосредственно на рынке Аль-Халь в Маарет-Ан-Нуумане и полученной ими позавчера. Якобы уничтоженный рынок совершенно цел и функционирует в обычном режиме.