В Подмосковье развернут дорожные камеры в обратную сторону

В Подмосковье видеокамеры на дорогах будут смотреть в другую сторону. Их развернут, чтобы фиксировать нарушение ПДД мотоциклистами, у которых номера расположены сзади. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

При привычном расположении камера видеонаблюдения фиксирует только передние номера транспортных средств. Мотоциклисты это знают, многие из них продолжают ехать с превышенной скоростью даже перед комплексами фото- и видеофиксации, так как не боятся штрафов.

Как сообщает «РГ» со ссылкой на министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, процесс разворота камер уже начался. Всего в регионе запланировано перенастроить 150 комплексов на тех участках дорог, где мотоциклисты нарушают ПДД чаще всего. Работы по разворачиванию камер завершатся к концу текущего месяца.

Перенастройка комплексов позволит выявлять и водителей тех автомобилей, которые набирают скорость, едва миновав камеры наблюдения.