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Пилот ВМС США заявил, что видел замерзший на вершине Арарата Ноев ковчег

Василиса Морозова
10:37 29.07.2019
По его словам, в 1952 году он пролетал над прямоугольной лодкой, высовывавшейся изо льда на горе Арарат.
Пилот ВМС США заявил, что видел замерзший на вершине Арарата Ноев ковчег
© Фото: Thomas Burmeister, dpa, Globallookpress

Американский летчик утверждает, что видел Ноев ковчег, застывший во льдах на вершине горы Арарат в Турции.

Как рассказал Daily Star ученый из группы ARK InSight Геррит Аалтен, интервью Вильям Тодда, служившего в ВМС США и побывавшего в 1952 году в Турции, якобы является одним из наиболее убедительных доказательств местонахождения Ноева ковчега.

По словам Аалтена, Тодд утверждал, что, пролетая над горой, он обнаружил сооружение, которое посчитал ковчегом.

«Это была прямоугольная лодка. Все утверждали, что это был Ноев ковчег. Около десяти метров сооружения торчали изо льда. Мы передали четыре или пять копий снимков всей нашей команде», - заявил Тодд.

Пилот утверждал, что сделал фотографии лодки, однако все они недоступны в настоящее время. По его словам, архив Военно-морского фотографического научного центра в Вашингтоне утверждает, что они «не смогли найти» оригинальные негативы. Таким образом, никаких подтверждений своих слов Тодд предоставить не может.

Между тем ученые продолжают искать свидетельства существования Ноева ковчега по всему миру. Считается, что это был деревянный корабль 137 метров длиной, 23 метра шириной и десять метров высотой. По данным британского издания, даже ЦРУ занималось поисками ковчега на горе Арарат.

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