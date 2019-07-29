В МИД РФ назвали условия для вступления в переговоры с представителями Гуайдо

Москва контактирует с представителями оппозиции Венесуэлы, но в формате, понятном для официального правительства Николаса Мадуро. С таким заявлением выступили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что представители главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо пытаются наладить контакты с Москвой. В свою очередь российская сторона объясняет им контрпродуктивность силового вмешательства.

«У нас было несколько возможностей получить от них информацию и оценки и в свою очередь довести до них наши взгляды и наши подходы. Считаем, что чем больше контактов, тем лучше для всех, и я уверен, что в Вашингтоне об этом тоже имеют представление», - заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Москва не укрывается от контактов и всегда открыта для конструктивного и содержательного диалога.

Политический и экономический кризис в латиноамериканской стране обострился 21 января, с началом массовых беспорядков и попыток свергнуть власть в стране. На этом фоне лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали в Вашингтоне и Лондоне. В ответ на это официальный Каракас разорвал дипломатические отношения с США.

В Москве отказались принимать «президентский статус» самопровозглашенного лидера и выступили в поддержку действующих властей. Аналогичную позицию заняли в Китае, Турции, Мексике и ряде других стран.