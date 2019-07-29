Танковый огонь по «диверсантам»: кадры масштабных маневров на полигоне Мулино
Разведка и координация на поле боя велись с помощью беспилотников, а ударные силы бойцов прикрывала боевая авиация.
© Видео: NHR "Звезда"
На базе Центра боевой подготовки Мулино танкисты провели маневры против «диверсионных» групп, которые были вооружены гранатометами и противотанковыми установками.
В бою участвовали танки Т-72Б3, оснащенные 125-миллиметровыми пушками, а также БМП-2.
Всего в учении приняли участие около полутора тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной и специальной техники.