На автозаправке во Франции расстреляли троих человек

В коммуне Ольюль на юго-востоке Франции расстреляли троих человек. Еще один получил серьезные ранения.

Инцидент произошел около 20.00 (21.00 по московскому времени) 28 июля возле автозаправочной станции. Жертвами нападения стали двое мужчин в автомобиле, кроме того, пуля смертельно ранила проезжавшую мимо на велосипеде женщину. Ее спутник также получил огнестрельное ранение в спину, но выжил.

По предварительным данным полиции, преступник хотел свести счеты с находившимися в авто мужчинами, пара велосипедистов попала под обстрел случайно, сообщает газета Var Martin. Уточняется, что погибшая женщина и раненый приехали в Ольюль на отдых. Ведется расследование происшествия.