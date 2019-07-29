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Сезон начинается: стало известно, когда откроются бахчевые развалы

Тамара Астапенкова
00:27 29.07.2019
Точки торговли арбузами и дынями можно найти на картах, опубликованных на столичных порталах.
Сезон начинается: стало известно, когда откроются бахчевые развалы
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Москве официальные бахчевые развалы начнут работать с 3 августа, как и в прошлом году. В столичном департаменте торговли и услуг напомнили, что торговые точки будут работать только в специально отведенных местах, которые можно найти на карте московских порталов.

Ранее, в Роскачестве рассказали, как не ошибиться, выбирая сладкое лакомство. Самый известный способ – это постучать по арбузу. Если звук глухой, то это показатель того, что арбуз перезрел. Слишком звонкий, наоборот, означает, что он не вызрел до конца. Идеальный арбуз издает при простукивании легкий гул и небольшую вибрацию. Также эксперты советуют перед покупкой внимательно осмотреть арбуз. На нем не должно быть никаких трещин, а корочка не должна блестеть. Считается, что глянец – это еще один показатель незрелости.

На арбузе обязательно должно быть так называемое земляное пятно, - место, на котором арбуз лежал на земле. Пятно должно быть желтым. И чем ярче оно, тем лучше. О том, что арбуз созрел, говорит и высохший хвостик. Но нужно иметь ввиду, что он может высохнуть за время транспортировки.

В прошлом году арбузы и дыни можно было купить на 240 развалах по всей Москве. Стоимость 1 кг арбуза варьировалась от 25 до 30 рублей, дыни – от 60 до 80 рублей, пишет РИА Новости.

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