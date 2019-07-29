Более сотни команд-участниц прибыли на «АрМИ-2019»

В Россию и страны-соорганизаторы прибыло 110 команд-участниц V Армейских международных игр – 2019. Открытие юбилейных соревнований состоится через пять дней – 3 августа.

Всего в играх поучаствуют более двухсот команд из 36 стран, на состязания приедут более пяти тысяч военнослужащих. Россия примет на своей территории 108 команд из 34 государств. Для их размещения задействованы более 50 гостиниц и солдатских общежитий, а также другие объекты инфраструктуры: спортивные комплексы, клубы, столовые. Около 40 авиарейсов воздушными судами Минобороны России, из которых 12 – международные, запланированы для перевозки личного состава и военной техники к местам проведения конкурсов. Тяжелую технику доставляют железнодорожными эшелонами.

Помимо России, состязания пройдут на территории Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана. В них поучаствуют более тысячи единицы боевой техники, в том числе 52 – иностранной (27 из Китая, по 13 из Беларуси и Казахстана) на территории нашей страны и 16 – российской на территории других государств. Впервые участие в Армейских играх примут шесть стран: Иордания, Камбоджа, Конго, Куба, Мали и Шри-Ланка.