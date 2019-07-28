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В Восточную Гуту доставили две тонны гуманитарной помощи

Вадим Иванов
09:30 28.07.2019
В этом пригороде Дамаска сейчас активно ведутся восстановительные работы, идет ремонт дорог и другой инфраструктуры.
© Видео: ТРК "Звезда"

В Сирии российские военные доставили более двух тонн гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты. Людям, которые испытывают острую нехватку продовольствия, раздали наборы с рисом, мукой, сгущенным молоком и мясными консервами.

В этом пригороде Дамаска сейчас активно ведутся восстановительные работы, идет ремонт дорог и другой инфраструктуры. Прежде этот район был один из самых динамично развивающихся вблизи столицы.

«До войны здесь проживало 230 тысяч человек. Сейчас вернулось уже около 15 тысяч человек. Они восстанавливают дома, находят работу. Государство, конечно, помогает. Стройматериалами. Плюс мы восстанавливаем подачу воды, электричества», - рассказал журналистам глава населенного пункта Джисрейн Шафик аль-Азаб.

В ближайшее время в Восточной Гуте планируют восстановить все коммуникации. Но беженцам, которые сейчас возвращаются в свои дома, все равно нужна поддержка - у многих нет ни работы, ни денег, ни документов.

Гуманитарные акции российский Центр по примирению враждующих сторон проводит здесь регулярно.

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