Великий «Варяг», секретный «Маршал Крылов» и «морские дьяволы»: лучшие кадры парада во Владивостоке

Во Владивостоке состоялся морской парад в честь Дня Военно-морского флота. Парадный строй в Амурском заливе возглавил флагман Тихоокеанского флота - ракетный крейсер «Варяг». Корреспондент «Звезды» Мария Герман, пользуясь случаем, добралась до одного из самых важных кораблей флота.

В параде участвовала вся Приморская флотилия. В Амурском заливе Владивостока - 10 боевых кораблей и дизельная подводная лодка (это только те, кто стоят на рейде). Еще полтора десятка кораблей участвовали в динамическом показе, а суда обеспечения охраняли акваторию.

Помимо гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и лишь недавно вошедшего в боевой состав новейшего фрегата «Громкий», почетное место в парадном строю заняли иностранные гости. Впервые в военно-морском параде во Владивостоке - корабли из Вьетнама и Филиппин.

Впервые в кильватерном строю стоял корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» - один из самых засекреченных на Тихоокеанском флоте. Во время маневров «Восток-2018» он выполнял роль морского командного пункта. С него осуществлялось управление сухопутными войсками, армейской и морской авиацией.

За считанные секунды из воды появились и «морские дьяволы» - боевые пловцы Тихоокеанского флота. Прицельный выстрел - и водолазы тут же скрылись под водой. Захватить базу условных боевиков им помогал спецназ на быстроходных лодках и гидроциклах.

На десантных катерах прибыли инженеры Тихоокеанского флота для «разминирования» берега перед высадкой морского десанта. Впервые одновременно с двух больших десантных кораблей бронетранспортеры, разрезая волны, устремились на побережье.

Зона ответственности Тихоокеанского флота больше, чем у всех других флотов вместе взятых. Весь год эти корабли бороздят Тихий и Индийский океаны, выполняют задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Арктике и Южном полушарии.