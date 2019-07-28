Угроза потопа: в реках Благовещенска вода продолжает пребывать

В Благовещенске, а также близлежащих населенных пунктах существует угроза подтопления. Связано это с подъемом уровня воды в реках.

«Уровень воды в реке Амур в районе областного центра Приамурья города Благовещенска поднялся за сутки на 85 сантиметров, в реке Зея - на 84 сантиметра», — цитирует РИА Новости начальника Амурского гидрометцентра Виталия Соловьева.

Отметим, что 25 июля в Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения.



Метеорологи предупреждают: к селу Мазаново гребень спустится 28−29 июля, 29−30 июля его ожидают в Суражевке и Малой Сазанке Свободненского района, в Благовещенский район гребень паводка подойдет 30−31 июля.

Из-за паводка эвакуировали уже больше тысячи человек, в зоне подтопления оказалось уже около 600 жилых домов и почти 1,3 тысячи подворий.

Причиной затопления районов в Приамурье стали муссонные дожди.