Православные христиане отмечают День крещения Руси

В России сегодня отмечают крещение Руси. Главные торжества пройдут в Москве.

В Успенском соборе Патриарх Кирилл совершит божественную литургию, после чего верующие совершат крестный ход и дойдут до Боровицкой площади. Около памятника князю Владимиру состоится торжественный молебен.

Накануне праздник отметили на Украине. По данным канонической УПЦ, в шествии приняли участие более 300 тысяч верующих.

Крещение Руси состоялось 1031 год назад. В этот день, в 988 году, князь Владимир принял христианство в Херсонесе, а, вернувшись в Киев, обратил в православие и жителей города. После началось крещение всей остальной Руси.