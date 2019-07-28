СМИ: приближенный Трампа не дал ввести санкции против «Северного потока-2»

Американский сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода «Северный поток-2».

Пол перенес рассмотрение в комитете по иностранным делам законопроекта, который должен был наложить санкции на суда, занимающиеся укладкой морской части газопровода, а также на связанных с этим физических и юридических лиц.

Пол утверждает, что на сегодня законопроект никак не повлияет на Россию, зато нанесет вред союзникам США в Евросоюзе, пишет The Daily Beast.

Пол уверен, что до принятия этого законопроекта сенат должен понять, эффективна ли эта форма в противодействии России. Он призвал пересмотреть этот подход.

При этом издание отмечает, что Пол является приближенным к президенту США Дональду Трампу, в прошлом году он приезжал в Москву и передавал письмо в Кремль от американского лидера.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей трубопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они проходят от побережья России через Балтийское море до Германии.