Отпущенное КНДР российское судно прибыло в Южную Корею
На борту находятся все члены экипажа - 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.
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Российское рыболовецкое судно, ранее задержанное в Северной Корее, было отпущено и уже прибыло в Южную Корею.
Экипаж в полном составе прибыл в порт Сокчхо. В его составе 15 россиян и двое южнокорейцев.
Освобождение судна является «позитивным шагом с гуманитарной точки зрения», передает позицию министерства объединения Кореи агентство Yonhap.
Инцидент произошел 24 июля. Причиной задержания судна стало вхождение в некую 50-мильную зону, о существовании которой россияне не знали. Позже экипаж свою вину признал.