Военные моряки Китая и Индии почтили память погибших в блокадном Ленинграде

Кроме того, в сообщении отмечается, что экипажи прибыли в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет сегодня, 28 июля.

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