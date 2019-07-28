Военные моряки Китая и Индии почтили память погибших в блокадном Ленинграде
Моряки возложили цветы и венки к мемориалу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге.
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Экипажи ракетного эскадренного миноносца Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Сиань» и фрегата Военно-морских сил Индии «Таркаш» возложили цветы и венки к подножию монумента «Мать-Родина». Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Кроме того, в сообщении отмечается, что экипажи прибыли в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, который пройдет сегодня, 28 июля.