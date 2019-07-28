В Крыму готовы принимать рейсы из Украины

В Крыму заявили о готовности поддерживать авиасообщение с любой страной мира, не исключая Украину.

«Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на приём рейсов со всех уголков мира, в том числе из Украины», - цитирует РИА Новости председателя комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

Кроме того, Черняк подчеркнул, что Украина прекратила авиасообщение с Крымом после воссоединения полуострова с Россией. Такие меры создали определенные трудности гражданам страны, так как для них по-прежнему курорты Крыма остаются одними из наиболее востребованных.

Авиасообщение между двумя государствами полностью отсутствует с 2015 года. Инициатором решения стала киевская сторона. Однако жители Украины такими мерами недовольны, они обратились к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить авиасообщение с Россией.