Торжество ВМФ в Североморске: Северный флот в ожидании парада

В нескольких городах России сегодня, 28 июля, проходят торжественные парады в честь Дня Военно-Морского флота. Жители Североморска уже готовы увидеть одно из самых ярких зрелищ - парад кораблей.

В торжественном мероприятии примут участие более 30 кораблей, подлодок и судов. Свое мастерство продемонстрируют около трех тысяч военнослужащих.

Так, подлодки «Псков» и «Калуга» покажут погружение и всплытие. Малый противолодочный корабль «Юнга» уничтожит условного подводного противника, выпустив по цели глубинные бомбы. С больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» на берег высадятся военнослужащие и сойдутся в рукопашном бою с условным врагом.