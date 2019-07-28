Доблесть и величие: в Санкт-Петербурге готовы к Главному параду ко Дню ВМФ

До начала Главного военно-морского парада ко Дню Военно-Морского флота, который пройдет в Санкт-Петербурге, осталось три часа.

Главное празднование Дня ВМФ в Северной столице начнется в 11.00. 40 кораблей и судов, а также 40 вертолетов и самолетов, представляющих Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты и Каспийскую флотилию пройдут и пролетят торжественным строем в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Впервые для празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербург зашли корабли других стран - фрегат ВМС Индии «Таркаш» и эсминец «Сиань» ВМС Китая.

Торжественные парады сегодня проходят и в других городах, среди которых Балтийск, Севастополь, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Архангельск, Новороссийск, Астрахань.