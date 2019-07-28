Парад кораблей в Севастополе: в столице Черноморского флота начинается праздник ко Дню ВМФ

День ВМФ традиционно празднуют в России в последнее воскресенье июля. В этом году он выпадает на 28 июля. Во многих городах страны проходят торжественные мероприятия.

Жителям Севастополя мощь российских боевых кораблей продемонстрирует Черноморский флот. Многие элементы покажут впервые. Среди них, например, посадка вертолета Ка-27 на палубу движущегося фрегата и выход десантно-штурмовой лодки с составом на ходу из патрульного корабля.

Помимо парада судов, горожан ждут показательные высадки десанта, смотры боевой техники, гала-концерт и зрелищные салюты.

Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России в Севастополе в этом году посетит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.