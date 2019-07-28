Власти затопленной Амурской области просят ввести режим ЧС федерального значения
Сумма уже нанесенного ущерба, по предварительным подсчетам, может составить более 500 млн рублей.
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В Приамурье, районы которого затоплены в результате паводка, попросили ввести режим ЧП федерального значения. С таким предложением выступил министр пожарной безопасности региона Алексей Венглинский.
В ходе внеочередного заседания правительства Приамурья чиновник отметил, что, по прогнозам, сумма ущерба от удара стихии может превысить 500 миллионов рублей.
«Предлагаем обратиться в межведомственную рабочую группу при правительстве РФ о принятии решения по отнесению возникшей на территории Амурской области чрезвычайной ситуации к федеральному уровню реагирования», - цитирует его РИА Новости.
Причиной затопления районов в Приамурье стали муссонные дожди. Они спровоцировали паводок в бассейне реки Зея и ее крупного притока Селемджи.