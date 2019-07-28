На Украине назвали ПЦУ «мертворожденной структурой»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал «новую церковь» Украины «мертворожденной» структурой. Об этом он написал на своей странице в Facebook, говоря, вероятно, о планах ПЦУ провести в Киеве крестный ход.

© Евгений Мураев, Facebook

Также Евгений Мураев отметил, что призыв «митрополита» «новой церкви» Епифания посетить мероприятие звучит как «радиореклама».

Напомним, что «новая церковь» Украины была образована в декабре 2018 года.

Ранее стало известно, что в крестном ходе по Киеву, организованном Украинской Православной Церковью, приняли участие порядка трехсот тысяч православных верующих. Киев отмечает 1031 годовщину Крещения Руси.