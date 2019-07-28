Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы
Об инциденте сообщило стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы.
© Фото: U.S. Navy
Американские самолеты-разведчики зашли в воздушную зону, контролируемую Венесуэлой. Об этом на странице в Twitter сообщило стратегическое оперативное командование Вооруженных сил страны.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что «США продолжают открыто оскорблять нашу страну и весь мир».
Напомним, 19 июля министерство обороны Венесуэлы уже заявляло об обнаружении самолета разведки США.