«Мы курили и шутили, что это наша последняя сигарета»: муж утонувшей актрисы Никоновой рассказал о гибели девушки

Муж трагически погибшей на Аляске актрисы Ники Никоновой, исполнившей роль Аньки в фильме «Брестская крепость», Петр Маркелов рассказал подробности происшествия.

Молодожены поженились в начале июля и поехали в свадебное путешествие на Аляску. Они собирались добраться до заброшенного автобуса, где жил и умер экстремал-выживальщик Кристофер Маккэндлесс - это место популярно среди туристов.

Маркелов рассказал, что до автобуса они с супругой шли два дня по Stampede Trail - это опасная тропа, на которой и расположена цель пары. Чтобы попасть туда, нужно перейти реку. Первый переход дался Маркелову и Никоновой достаточно просто, хотя девушка сказала, что устала.

Пара провела в автобусе две ночи, оставив там надпись «Piotr & Nika, Just Married, 07/19». Перед переходом реки на обратном пути молодые решили покурить, пошутив, что это «может быть их последняя сигарета».

«Я перешел и почувствовал, что очень устал. Мне было страшно. Я понимал, что если я устал, то Ника еще больше устанет. Через реку было плохо слышно. У меня были сомнения по поводу того, нужно ли обвязываться веревкой так, как это сделала Ника. Мы об этом говорили, но никто не был уверен, как лучше», - цитирует сайт «Комсомольской правды» Маркелова.

Не дойдя до середины реки, Никонова начала просить о помощи. Маркелов бросился на помощь, но из-за течения и сопротивления воды на это потребовалось слишком много времени.

«Она была под водой около пяти минут. Получилось вытащить ее голову на берег, но потом еще несколько минут прошло, пока я ее окончательно вытащил из течения. Сделал пару заходов искусственного дыхания и массажа сердца. Понял, что нужно снять рюкзак и отвязать веревку. Уже на берегу около 20 минут я повторял процедуру: делал массаж сердца, потом вдыхал воздух в легкие. Вода была внутри. Ноги и руки были холодные», - вспоминает Маркелов.

Мужчина накрыл погибшую спальником и палаткой. Ему пришлось пройти около 20 километров прежде, чем он встретил людей и смог дозвониться до службы спасения. Только через несколько часов они смогли добраться до Никоновой.

Сейчас ведется расследование гибели девушки.

Вероника Никонова родилась в Минске. В 13 лет она сыграла одну из главных ролей в фильме Александра Котта «Брестская крепость».