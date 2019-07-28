Из подтопленного района Приамурья эвакуировали более тысячи человек

Больше тысячи человек эвакуированы из Мазановского района Приамурья из-за сильных паводков, сообщает региональное правительство.

«Эвакуировано по селам: Богословка - 152, Козловка - 41, Угловое - 275, Новороссийка - 166, Таскино - 190, Путятино - 152, Мазаново - 189», - говорится в сообщении на сайте.

В селах подтоплено 232 дома и 242 приусадебных участка. 322 человека сейчас находятся в пункте временного размещения, который был организован на базе Увальской школы. 843 человека сейчас живут у родственников. При этом в населенных пунктах остается 526 жителей.

© Правительство Амурской области

Сейчас в Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных муссонных дождей, которые спровоцировали паводки в бассейне реки Зея и ее крупного притока Селемджи.